Ondata di maltempo: allerta meteo rossa e scuole chiuse in una regione in Italia

Allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale e scuole chiuse in numerosi comuni. Previste forti piogge e temporali su gran parte del Sud Italia.

Allerta rossa in Sicilia: piogge e temporali

Per domani, martedì 12 novembre, è stata diramata un’allerta meteo rossa dalla Protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico sul versante orientale della Sicilia, in particolare nelle province di Catania e Messina. Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, con accumuli significativi, soprattutto lungo il versante ionico nord-orientale dell’isola.

In alcune zone, i fenomeni atmosferici saranno particolarmente persistenti, con rovesci di forte intensità. Si invita la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Scuole chiuse nei comuni più colpiti

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, molte amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere le scuole. Tra i comuni coinvolti vi sono Catania, Acireale, Aci Sant’Antonio, Viagrande, Misterbianco, Belpasso, San Giovanni La Punta e Motta Sant’Anastasia. Lezioni sospese anche a Messina e in altri centri dell’isola, con un elenco in continuo aggiornamento.

Anche nella provincia di Siracusa, tra cui i comuni di Siracusa, Floridia, Priolo Gargallo, Noto, Avola e Solarino, le scuole rimarranno chiuse per precauzione.

Allerta arancione su altre zone della Sicilia

Oltre all’allerta rossa, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su diversi settori della Sicilia, tra cui:

Versante ionico sud-orientale

Zone nord-occidentali comprese le isole Egadi e Ustica

Centro-meridionale, incluse le isole Pelagie e Pantelleria

Anche in queste aree si prevedono piogge significative, sebbene di minore intensità rispetto alle zone in allerta rossa.

Calabria e Sardegna in allerta gialla

Per la giornata di domani, allerta meteo gialla è stata diramata per alcune zone della Calabria e della Sardegna. Nella Calabria tirrenica e ionica meridionale, così come in Sardegna nella Gallura e nei bacini Flumendosa-Flumineddu, si prevedono temporali e possibili criticità idrauliche. Simili condizioni sono attese anche nel nord della Sicilia, comprese le isole Eolie.

Le previsioni per domani

A partire da questa sera, lunedì 11 novembre, una massa d’aria fredda attraverserà il Paese, portando un generale calo delle temperature e condizioni instabili soprattutto al Sud. Piogge intense e temporali colpiranno il Centro-Sud, mentre sulle Alpi occidentali sono previste le prime nevicate stagionali.