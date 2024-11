Si chiamava Arianna Paola Alberga e aveva 26 anni la ragazza morta dopo che l’auto di un amico si schiantata contro guardrail

0 Condivisioni Facebook Twitter

Arianna Paola Alberga, 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Cinisello Balsamo. L’auto si è schiantata contro un guardrail.

Nella notte a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, si è verificato un grave incidente stradale. La vittima è Arianna Paola Alberga, una giovane di 26 anni residente a Segrate. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero di un’auto guidata da un amico coetaneo di origini albanesi residente a Lodi.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo è andato a schiantarsi contro il guardrail per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo, trasformando l’auto in un groviglio di lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due giovani dall’abitacolo.

I soccorsi: nulla da fare per Arianna

Nonostante l’immediato intervento del personale medico, per Arianna Paola Alberga non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Il conducente, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, dove si trova in condizioni gravi.

Le indagini per chiarire le cause

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma rimane da chiarire perché il conducente abbia perso il controllo dell’auto. Non si escludono cause legate a distrazioni, condizioni stradali o eventuali malfunzionamenti del veicolo.