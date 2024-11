Puglia, 22enne sul monopattino travolto e ucciso da un’auto, il conducente positivo ad alcol e droga

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sulla provinciale Tricase-Specchia, un giovane su monopattino è morto e un altro in bici è rimasto gravemente ferito. Arrestato il conducente per omicidio stradale.

L’incidente: vittime due giovani stranieri

Domenica sera, intorno alle 19, un grave incidente si è verificato sulla provinciale Tricase-Specchia, nei pressi del campo sportivo di Lucugnano, in provincia di Lecce. Due giovani di nazionalità straniera, uno in monopattino e l’altro in bicicletta, sono stati travolti da una Volvo V40 guidata da Danilo Sciurti, un trentenne residente a Specchia.

Ad avere la peggio è stato Uddin Naem, un 22enne originario del Bangladesh che viaggiava sul monopattino. Il violento impatto frontale non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. L’altro ragazzo, in sella alla bicicletta, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Panico di Tricase, dove si trova in gravi condizioni.

L’arresto del conducente

Subito dopo l’incidente, il conducente della Volvo si è fermato per prestare soccorso e ha allertato i soccorsi. Gli esami tossicologici effettuati in ospedale hanno rivelato che l’uomo era sotto l’effetto di alcol e droga al momento dell’incidente. Danilo Sciurti è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio stradale e si trova ora ai domiciliari.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 per effettuare i rilievi e prestare soccorso alle vittime. Le indagini proseguiranno per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e determinare eventuali ulteriori responsabilità.