Polemiche a Livorno: carne di coccodrillo nel menù di un ristorante, le aspre critiche da Licia Colò

Un ristorante di Livorno introduce la carne di coccodrillo nel menù. La trovata scatena polemiche, con dure critiche dalla conduttrice Licia Colò.

La novità: carne di coccodrillo in tavola

A Livorno, il “Ristorante Romanzo”, guidato da Matteo De Robertis, ha deciso di puntare su carni insolite, includendo nel menù anche la carne di coccodrillo. La proposta, che segue altre pietanze particolari come renna e struzzo, ha attirato curiosità e polemiche. Servita grigliata, una porzione costa circa 30 euro, e presto potrebbe essere proposta anche fritta.

L’idea nasce dal desiderio di offrire esperienze culinarie uniche, ma ha immediatamente diviso l’opinione pubblica.

Licia Colò: «Trovata pubblicitaria»

Tra i più critici spicca Licia Colò, nota conduttrice e animalista, che ha espresso il suo disappunto: «Mi chiedo, nel nostro tempo, se è mai possibile che qualcuno si inventi una cosa del genere? Si promuove sempre di più il rispetto per gli animali e qualcuno, per farsi pubblicità, propone di mangiare specie così strane? Rimango senza parole».

Le sue parole hanno alimentato il dibattito, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori della scelta del ristoratore.

La replica del ristoratore

Non si è fatta attendere la risposta di Matteo De Robertis, che ha difeso la sua decisione: «La Colò mi accusa di essermi fatto pubblicità gratuita grazie alla tv. Non vedo quale sia la colpa. Come giovane ristoratore, perché non dovrei rispondere alle richieste dei giornalisti riguardo alle specialità del mio ristorante?».