Torino, la premiazione di Jannik Sinner come uno al mondo: l’emozione e lacrime dei genitori

Jannik Sinner chiude la stagione al primo posto del ranking ATP. La premiazione a Torino, con i genitori commossi sugli spalti.

Il trionfo di Sinner: numero uno al mondo

A Torino, durante le Finals, Jannik Sinner ha ricevuto il titolo di ATP Year-End No. 1, confermandosi il miglior tennista del mondo al termine della stagione 2024. Il giovane campione azzurro ha sollevato il trofeo nella suggestiva cornice dell’Inalpi Arena, sotto gli occhi del presidente ATP Andrea Gaudenzi e della leggenda del tennis Boris Becker.

La cerimonia, sobria ma intensa, ha visto la partecipazione dei suoi genitori, Siglinde e Hanspeter, visibilmente emozionati. La mamma non ha trattenuto le lacrime mentre il papà osservava con orgoglio il figlio celebrare un traguardo storico.

Le parole di Sinner durante la premiazione

Durante il discorso, Sinner ha espresso la sua gratitudine verso le persone che lo supportano: “È un club molto esclusivo, solo 29 numeri uno al mondo. Quando ero giovane, non pensavo di arrivare a questo punto. Poi, piano piano, con tutto il lavoro, ci sono riuscito. La cosa più importante è tenersi vicino chi ti fa sentire bene, e sono stato tanto fortunato in questo.”

Il campione ha poi dedicato un pensiero speciale a Torino, definendola un luogo importante per la sua carriera: “Non c’è posto più bello per festeggiare questo trofeo. Qui ho esordito in Davis, ho giocato diverse volte e ogni volta è speciale. Grazie mille per il supporto.”

Una stagione da incorniciare

Il 2024 si conclude con Sinner come protagonista indiscusso del tennis mondiale. Tra i successi, spicca il trionfo agli Australian Open, il primo Slam della sua carriera, e una stagione costellata di vittorie che gli hanno permesso di raggiungere la vetta del ranking ATP.

Il pubblico di Torino, che lo ha accolto con calore, ha suggellato un anno straordinario, confermando Sinner come un punto di riferimento del tennis internazionale.