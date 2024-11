Matrimonio programmato da mesi ma non si presenta nessuno, la sposa: “E’ stato devastante”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una coppia vive una giornata da incubo: programmato da mesi, il matrimonio finisce senza ospiti. “È stato devastante”, ha raccontato la sposa sui social.

Gli sposi arrivano al ricevimento, ma la sala è deserta

Dopo mesi di preparativi e diverse riprogrammazioni a causa della pandemia, la coppia americana composta da Kalina Marie e suo marito si è ritrovata a vivere un evento che mai avrebbe immaginato: al loro matrimonio, pianificato per sabato 2 novembre, gli invitati non si sono presentati. La giovane coppia aveva affittato una sala, preparato un banchetto e allestito ogni dettaglio per una serata a tema, con un ballo in maschera per festeggiare l’evento. Nonostante le aspettative, la serata ha avuto un esito sconvolgente: soltanto cinque persone su oltre cento invitate hanno partecipato.

La sposa, profondamente scossa, ha raccontato l’accaduto su TikTok, documentando con foto e video la desolazione di quella che doveva essere una serata memorabile. “Quando hai pianificato l’ingresso più bello, solo per aprire le porte di un locale vuoto”, ha scritto Kalina Marie. Nei video, si vedono le decorazioni curate, i posti vuoti e l’atmosfera silenziosa di una sala che doveva invece essere animata da risate e musica. “Sono mesi che parlo di questa festa. Ho invitato oltre 75 persone, stampato inviti costosi, e solo cinque hanno risposto”, ha dichiarato amaramente la sposa.

La frustrazione della coppia: amici e parenti disertano le nozze senza avvisare

Kalina Marie ha spiegato che oltre agli inviti digitali, aveva inviato anche 25 partecipazioni fisiche a persone anziane o che non utilizzano i social media, ma la sala è rimasta comunque vuota. “Ero convinta che almeno cinquanta ospiti avrebbero partecipato, dato che avevano confermato la loro presenza”, ha raccontato. “Mia madre mi aveva avvisato che non c’era nessuno, ma ho pensato fosse solo un ritardo. Ci siamo presentati un’ora dopo l’orario previsto, sperando che qualcuno fosse arrivato, ma il locale era deserto.”

L’impatto emotivo è stato pesante per la sposa, che ha rivelato di aver sognato di fare il proprio ingresso tra amici e familiari pronti ad applaudire e festeggiare insieme a loro. “Mi immaginavo circondata da persone che ci applaudivano, gridando per noi, ma la realtà è stata ben diversa”, ha scritto. “Mi sentivo una donna che cercava di tenersi insieme, senza sapere come affrontare la delusione.”

Le parole della sposa: “Perché è successo? Cosa abbiamo fatto di male?”

La delusione ha portato Kalina Marie a interrogarsi sulle possibili cause del mancato arrivo degli invitati, con domande senza risposte. “Perché è successo? Cosa abbiamo fatto di male? Sono una persona così cattiva?”, ha riflettuto nel suo post, aggiungendo: “Mi chiedo cosa abbia fatto mio marito per meritare questo. Non abbiamo neppure ricevuto messaggi di scuse o congratulazioni da chi non è venuto”.

Kalina Marie ha ringraziato la propria famiglia per il sostegno in questo momento difficile e ha voluto trovare un senso di gratitudine. “Alla fine, ho il mio uomo, mio figlio e una famiglia che c’è per me quando serve. E di questo sono grata”, ha concluso.