16enne calciatore muore in un incidente in scooter mentre va ad allenarsi

Un tragico incidente ha stroncato la vita di un giovane portiere marchigiano diretto al campo da calcio. Commozione tra compagni e amici.

Tragedia sulla strada: calciatore sedicenne perde la vita

Il sedicenne marchigiano, portiere della squadra di calcio giovanile Atletico Conero di Ancona, è morto dopo giorni di agonia in seguito a un grave incidente stradale. Venerdì scorso, il ragazzo era in sella al suo scooter, diretto agli allenamenti, quando è stato coinvolto in uno scontro con una jeep all’altezza di un incrocio a Marcelli, vicino a Sirolo. Il violento impatto lo ha scaraventato a terra, causandogli lesioni gravissime che ne hanno reso subito critiche le condizioni.

Dopo il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona, dove i medici hanno tentato di salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, le sue condizioni sono rimaste estremamente gravi. Nel pomeriggio di lunedì, dopo giorni di tentativi, è stato constatato il decesso per morte cerebrale.

Il dramma dell’incidente e il cordoglio della comunità

Il giovane calciatore era conosciuto per il suo impegno e la passione per il calcio. La sua morte ha suscitato una profonda commozione nella comunità e sui social, dove amici e compagni hanno espresso il loro dolore. Un amico ha condiviso un messaggio emozionante: “Lo ricorderemo e lo onoreremo dentro e fuori dal campo”, parole che rispecchiano il legame stretto che il ragazzo aveva con la sua squadra e con lo sport che amava.

L’episodio ha colpito l’intera provincia di Ancona, dove molti hanno espresso vicinanza alla famiglia. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità: secondo le prime ricostruzioni, la collisione sarebbe avvenuta per cause ancora in corso di accertamento.