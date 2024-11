Marco Mengoni travolto dai fan: il video del momento di caos dopo il concerto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo l’esibizione al Gran Opening Show delle Nitto ATP Finals, Marco Mengoni è stato assediato da alcuni fan, generando reazioni contrastanti online.

Mengoni a Torino per le Nitto ATP Finals: l’Assalto dei Fan

La serata dell’8 novembre ha visto Marco Mengoni, tra gli artisti protagonisti del Gran Opening Show delle Nitto ATP Finals, affrontare una situazione imprevista e tesa al termine della sua esibizione. Appena salito sul van per allontanarsi dal luogo dell’evento, Mengoni è stato immediatamente accerchiato da un folto gruppo di fan. Questi ultimi, desiderosi di avvicinarlo, hanno posizionato telefoni a distanza ravvicinata dal suo viso e, in alcuni casi, hanno tentato di toccarlo.

Nel video circolato su X (ex Twitter) e Instagram, si vedono mani dei fan che cercano di accarezzare il volto del cantante, accompagnate da richieste insistenti: “Ti prego, la foto, Marco,” “Sono qui solo per te,” fino a “Leggi i regalini, leggili tutti.” Il comportamento ha visibilmente messo a disagio l’artista, il quale, pur provando a mantenere la calma, ha risposto a più riprese con espressioni di disagio come “Piano, raga…” e “Mi state schiacciando”. Sebbene Mengoni abbia cercato di soddisfare le richieste dei fan, l’eccessiva vicinanza e l’insistenza hanno provocato un forte imbarazzo.

La Polemica sui Social: Reazioni e Accuse

La situazione, documentata nel video, ha generato un’ondata di commenti sui social media, alimentando un dibattito acceso. L’utente che ha condiviso il filmato ha espresso un messaggio severo nei confronti di coloro che hanno accerchiato Mengoni, scrivendo: “Imparate il rispetto, ve le devono tagliare quelle mani.” La polemica è continuata con molti utenti indignati dal comportamento dei fan presenti, evidenziando come l’artista sia stato trattato “come un fenomeno da circo”. Altri hanno aggiunto: “I telefoni sbattuti sulla faccia quando era evidente che lui volesse andare via? Dovete ringraziarlo per la pazienza dimostrata.”

Numerosi commenti sono stati rivolti direttamente al rispetto e alla privacy che i fan dovrebbero osservare verso i personaggi pubblici, con un chiaro richiamo a considerare la dignità dell’artista. Tuttavia, nonostante la situazione, Mengoni non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda, evitando di alimentare ulteriori polemiche.