Sonia Bruganelli parla di una passata amicizia con Selvaggia Lucarelli, la giornalista manda in diretta un messaggio a Matano: “Mai state amiche”

La disputa tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli è tornata al centro dell’attenzione. Durante un intervento in diretta a La vita in diretta, Lucarelli ha smentito le parole di Bruganelli, riguardo a un presunto legame di amicizia passato.

Il messaggio in diretta e la smentita di Selvaggia Lucarelli

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 11 novembre, Sonia Bruganelli è stata ospite del programma di Alberto Matano, per parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle insieme al suo ballerino Carlo Aloia. Durante l’intervista, Bruganelli ha accennato a una presunta amicizia con Selvaggia Lucarelli. La giornalista, però, ha prontamente smentito, inviando un messaggio a Matano, nel quale affermava: “Non siamo mai state amiche”. Questo ha acceso una nuova discussione tra le due, già protagonista di divergenze in passato.

Bruganelli risponde alle accuse di Lucarelli

Durante l’intervista, Sonia Bruganelli ha anche avuto modo di commentare alcune dichiarazioni di Lucarelli riguardanti la sua newsletter a pagamento. La Bruganelli ha spiegato che non riteneva adeguato il contenuto proposto dalla giornalista e ha aggiunto: “Avrei preferito che ne avessimo parlato insieme. In quel caso, Lucarelli ha guadagnato sulla mia persona”. Sonia ha anche replicato alle accuse di Lucarelli, che l’aveva definita “spregiudicata e imprudente”, accusandola di ostentare ricchezze come i jet privati, mentre criticava l’atteggiamento di altri riguardo al denaro. Bruganelli, commentando la situazione, ha sottolineato: “Mi sto difendendo, ma non vado preparata. Mi ha detto qualcosa che mi ha dato fastidio, sono masochista, lo so”. La discussione si è infiammata ulteriormente, con Bruganelli che ha ribadito di non aver mai voluto creare conflitto, ma di essersi sentita provocata dalle dichiarazioni della collega.

Il chiarimento sulla presunta amicizia

Alla domanda su una dichiarazione passata in cui Sonia Bruganelli aveva sperato di poter tornare amica di Selvaggia Lucarelli, Bruganelli ha risposto che, sebbene le due siano molto diverse, hanno sempre avuto un buon rapporto professionale. Sonia ha aggiunto che, quando le telecamere si spengono, i contrasti sembrano svanire. Tuttavia, durante l’intervista, Matano ha interrotto la conversazione per leggere il messaggio ricevuto da Lucarelli, che ribadiva la sua posizione: “Non siamo mai state amiche”. Nonostante le divergenze, Bruganelli ha ricordato che entrambe si sono sempre salutate cordialmente in occasioni passate, come quando Lucarelli è stata ospite per presentare un libro a Sonia.