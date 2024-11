Trovato senza vita dalla mamma in casa un ragazzo di 29 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

La morte improvvisa di Manuel Chistè, 29 anni, ha scosso la comunità di Riva del Garda. Il giovane è stato trovato privo di vita dalla madre.

La tragedia a Riva del Garda

La mattina del 11 novembre, un dramma ha colpito la tranquilla cittadina di Riva del Garda, nel Trentino. Manuel Chistè, giovane di 29 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto dalla madre. Nonostante i soccorsi immediatamente allertati dalla donna, quando i medici sono giunti sul posto, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. L’ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da un malore improvviso, probabilmente verificatosi mentre il giovane dormiva, ma tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli inquirenti. La sua morte è avvenuta in circostanze misteriose, e gli investigatori non escludono la necessità di ulteriori approfondimenti.

Indagini in corso per chiarire le cause

La Procura di Rovereto è stata informata dell’accaduto e potrebbe decidere di disporre l’autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso di Manuel Chistè. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per escludere qualsiasi altro fattore che possa aver contribuito alla morte del giovane. La famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre la comunità di Riva del Garda fatica a comprendere la tragica perdita.

Manuel Chistè era una persona molto conosciuta e apprezzata nella sua città. Sui suoi social, i numerosi amici e conoscenti ricordano il giovane come una persona sorridente, entusiasta e con la passione per i viaggi. Recentemente, aveva iniziato a lavorare come barista in un locale di Arco, un’altra cittadina del Trentino, dove era riuscito a costruire una solida rete di amicizie. La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza, e tanti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

Le indagini sono ancora in corso e, nelle prossime ore, si attende un aggiornamento ufficiale riguardo alle decisioni del magistrato e agli esiti dell’autopsia.