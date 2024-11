Torna a casa da scuola e mentre attraversa viene travolta da un’auto, studentessa 15enne lotta per la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazza di 15 anni in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada al ritorno da scuola a San Benedetto Po.

Grave Incidente Stradale a San Benedetto Po

Una studentessa di 15 anni è in condizioni disperate dopo essere stata investita da un’auto a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, nel pomeriggio di ieri. La giovane, appena scesa dal bus scolastico che la riportava a casa, stava attraversando la ex statale Virgiliana all’altezza della frazione Villa Garibaldi. L’episodio si è verificato poco dopo le 14:00, orario in cui la strada è particolarmente trafficata. Proprio in quel momento, un’auto guidata da una donna di 26 anni sopraggiungeva e, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscita a evitare l’impatto con la studentessa.

A causa della forza dell’urto, la ragazza è stata sbalzata fuori strada finendo in una scarpata al lato della carreggiata. Subito dopo l’incidente, è stata lanciata l’allerta al 118, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, insieme a un’eliambulanza atterrata in un campo vicino per trasportarla d’urgenza in ospedale. I paramedici, inizialmente, hanno trovato la ragazza in arresto cardiaco, ma dopo alcuni tentativi di rianimazione sono riusciti a rilevare una debole attività cardiaca, decidendo così di trasferirla immediatamente al reparto di emergenza di Parma.

Soccorsi e Dinamica dell’Incidente

Il bus su cui viaggiava la giovane era appena arrivato alla fermata di Villa Garibaldi, località sulla provinciale 496, poco fuori dal centro abitato di San Benedetto Po. La ragazza era scesa dal mezzo per poi tentare l’attraversamento della strada, noto tratto soggetto a traffico intenso, senza notare l’auto che stava sopraggiungendo. La conducente dell’auto, una giovane di 26 anni, si è trovata davanti la ragazza senza poter evitare l’impatto. “È stato tutto troppo veloce,” avrebbe dichiarato in stato di shock ai soccorritori intervenuti.

La ragazza è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma in eliambulanza, dove attualmente lotta tra la vita e la morte, mentre si attende l’evoluzione del quadro clinico.