Mattarella risponde a Musk: “L’Italia è un paese democratico che sa badare a sé stesso”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella difende la sovranità dell’Italia in risposta alle dichiarazioni di Elon Musk, che aveva criticato la gestione del caso migranti.

Mattarella invita al rispetto della Costituzione

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, ha risposto con fermezza alle osservazioni di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva criticato l’Italia su questioni di politica migratoria. “L’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione”, ha dichiarato Mattarella durante un’intervista. Parole che rappresentano una difesa esplicita della sovranità e della capacità dell’Italia di prendere decisioni indipendenti in base ai principi costituzionali, senza influenze esterne.

L’intervento del Presidente della Repubblica è arrivato a seguito di un acceso dibattito generato dalle dichiarazioni di Musk sui social media. L’imprenditore americano, noto per la sua posizione critica sui temi politici globali, aveva infatti commentato con toni duri la decisione dei giudici italiani di sospendere l’accordo con l’Albania riguardo al riconoscimento extraterritoriale dei migranti. “Questo è inaccettabile”, aveva affermato Musk in un post su Twitter, dove si chiedeva provocatoriamente: “Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”. Un intervento che ha suscitato diverse reazioni, non solo in Italia, per il tono e il contenuto delle sue affermazioni.

Musk critica i giudici e l’accordo con l’Albania

Le esternazioni di Elon Musk non si sono limitate a un solo commento. In un altro tweet, l’imprenditore ha attaccato i giudici della sezione immigrazione di Roma, esortandoli apertamente a “andarsene” e lasciando intendere che sarebbero loro a rappresentare un ostacolo per l’attuazione dell’accordo tra Italia e Albania. Questo accordo, destinato a consentire la gestione di richieste d’asilo oltre i confini italiani, era stato recentemente sospeso dai giudici di Roma, i quali avevano ritenuto necessari ulteriori approfondimenti prima di consentirne l’attuazione.

La risposta delle istituzioni italiane non si è fatta attendere. Mattarella, come massima carica istituzionale e garante della Costituzione, ha voluto ribadire l’importanza di rispettare la sovranità italiana e di evitare interferenze esterne nelle decisioni interne. “È inammissibile mettere in discussione il sistema democratico italiano”, ha dichiarato Mattarella, sottolineando come il Paese sia in grado di gestire autonomamente le proprie questioni interne, compresa la politica migratoria.