Bimba di 3 anni trovata sola in strada: la parente doveva portarla all’asilo ma l’aveva persa

Una bambina di 3 anni è stata trovata da sola mentre vagava per le vie di Romano di Lombardia. La madre l’aveva affidata a una parente per accompagnarla all’asilo, ma la piccola è stata persa per strada.

Lunedì mattina, verso le 9, una passante ha notato una bimba che camminava da sola e infreddolita nelle strade di Romano di Lombardia. Immediatamente preoccupata, la donna ha avvisato la polizia locale. Gli agenti si sono recati sul posto, in via Marconi, dove hanno trovato la piccola, di origine straniera, che però non parlava bene l’italiano e non sapeva indicare la propria abitazione. Il contatto con la bimba ha confermato che non era in grado di spiegare chi fossero i suoi genitori o fornire altri dettagli utili.

Gli agenti hanno quindi avviato le indagini per identificarla, ipotizzando che potesse essere diretta verso uno degli asili della zona. La bambina è stata quindi accompagnata a diversi istituti scolastici, nella speranza che qualcuno la riconoscesse.

Indagini della polizia locale e identificazione

La situazione si è risolta quando gli insegnanti di una struttura scolastica hanno riconosciuto la bambina e contattato immediatamente i suoi genitori. Durante le verifiche, è emerso che la madre della bambina aveva chiesto a una parente, una donna di 33 anni, di accompagnare la figlia all’asilo. Tuttavia, durante il tragitto, la bambina si è allontanata senza che la parente se ne accorgesse immediatamente. La polizia ha constatato che la donna non aveva contattato i soccorsi dopo aver perso di vista la piccola, dettaglio che ha portato alla denuncia per abbandono di minorenne.

Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha elogiato l’intervento delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini, dichiarando: “L’avventura è finita bene, grazie soprattutto alla collaborazione tra i cittadini e le istituzioni”.