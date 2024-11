La Corrida, la battuta di un concorrente gela Amadeus: “Qui soldi non ne scuciono, alla Rai sì”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un commento scherzoso di un concorrente durante La Corrida suscita risate in studio e una divertita reazione del conduttore Amadeus. La puntata vede anche il ritorno di una vecchia concorrente.

Un commento inaspettato su Discovery e Rai scatena ilarità in studio

Durante la seconda puntata de La Corrida, in onda il 13 novembre, uno dei concorrenti ha catturato l’attenzione del pubblico con una battuta inattesa. Rispondendo alla domanda di Amadeus su quale fosse il suo lavoro, il concorrente, Alessandro, ha spiegato di lavorare come “claquer”, il responsabile del pubblico che interviene durante le trasmissioni. Tuttavia, ha precisato di non lavorare nei programmi Discovery, rete che ospita lo show, suscitando la curiosità di Amadeus: “Non da noi? E dove allora?”.

Con una punta di ironia, Alessandro ha risposto che la rete non sarebbe particolarmente generosa: “Qui soldi non ne scuciono”. Alla domanda del conduttore su quale fosse l’azienda “più generosa”, il concorrente ha rivelato, con fare scherzoso, che si trattava di una “azienda che conosci molto bene” e presso cui Amadeus ha lavorato per anni. L’osservazione ha suscitato risate da parte del conduttore e del giudice Frank Matano, che si è unito al divertito commento, aggiungendo momenti di leggerezza e complicità al programma. La reazione di Amadeus, che ha continuato a ridere senza poter trattenere la propria sorpresa, ha sottolineato il clima rilassato della trasmissione.

Il ritorno di una vecchia concorrente: Maria Luisa Carmela Pappalardo

Oltre a questo momento ironico, la puntata ha visto il ritorno di un volto noto al pubblico della trasmissione. Maria Luisa Carmela Pappalardo, concorrente che aveva partecipato a La Corrida condotta da Carlo Conti nel 2019, è salita nuovamente sul palco, riscuotendo applausi dal pubblico e dai presenti in studio. Inizialmente senza rivelare nulla, ha poi ricordato il suo percorso televisivo, menzionando anche la partecipazione a X Factor nel 2017 e a Strafactor nel 2020. Prima di concludere la sua esibizione, ha mandato un saluto affettuoso a Carlo Conti, in un segno di amicizia e continuità tra i diversi conduttori del programma.