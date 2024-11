Bari, ragazzo attraversa la strada in stato confusionale, Fiat 500 per evitarlo impatta contro un’altra auto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane in stato confusionale ha causato un incidente sulla strada provinciale Bari-Bitritto, con una Fiat 500 che ha impattato contro un’altra auto.

Il giovane attraversa la strada provocando l’incidente



Questa mattina, sulla strada provinciale Bari-Bitritto, un giovane in evidente stato confusionale ha improvvisamente attraversato la carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza dello stabilimento Peroni, in direzione di Bari. Un automobilista, alla guida di una Fiat 500, si è visto costretto a frenare bruscamente per evitare di investire il pedone. Nonostante l’azione tempestiva per evitare la tragedia, la vettura ha perso il controllo e ha finito per impattare contro un’altra auto che viaggiava nella stessa direzione.

Il giovane, che stava camminando sulla carreggiata senza alcuna apparente preoccupazione, ha proseguito il suo cammino senza fermarsi o dare segni di allarme. Gli automobilisti, spaventati dall’accaduto, hanno immediatamente segnalato l’incidente, inviando fotografie della scena.

Reazioni degli automobilisti e situazione di pericolo



Secondo i testimoni presenti, l’incidente ha causato non pochi disagi al traffico, con la strada provinciale che ha visto un rallentamento significativo a causa del sinistro. Molti automobilisti si sono mostrati indignati per l’accaduto, evidenziando la pericolosità della situazione. Non sono stati riportati feriti gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza della zona e alla necessità di una maggiore vigilanza, soprattutto per evitare che situazioni simili possano verificarsi nuovamente.

In questo momento, le autorità stanno cercando di identificare il giovane coinvolto nell’incidente. Il suo comportamento, che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti, potrebbe suggerire un malessere o una condizione psico-fisica che ha influenzato la sua condotta.