Albano: “Torno a Sanremo, Amadeus non aveva rispettato i patti, con Carlo Conti sono in buone mani”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Albano Carrisi ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, guidato da Carlo Conti. Nessuna collaborazione con Romina Power, sarà in gara da solista.

Albano annuncia il ritorno al Festival di Sanremo

Albano Carrisi, storico cantante di Cellino San Marco, ha ufficializzato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, confermando quanto anticipato al settimanale Oggi. Dopo settimane di indiscrezioni, l’artista ha chiarito che salirà sul palco dell’Ariston da solista, senza la presenza di Romina Power. “Torno a Sanremo, ho proposto due brani. E chiudo in bellezza, sarà il mio ultimo Festival in gara. Il successo in due con Romina è stato pazzesco, rinnegarlo sarebbe da imbecilli, ma sarò da solo”, ha dichiarato Albano.

Il ritorno dell’artista al Festival rappresenta un evento significativo per i fan. L’ultima volta che Albano è stato in gara risale al 2017, con la canzone Di Rose E Di Spine. Proprio su quel brano, eliminato al primo ascolto, l’artista ha espresso il suo rammarico: “Non accetto che una canzone di tale bellezza sia stata scartata”.

Critiche ad Amadeus e fiducia in Carlo Conti

Albano ha rivelato un episodio spiacevole riguardante il direttore artistico uscente, Amadeus. “Lui non ha rispettato i patti. Sono andato ospite nel 2023 con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, l’accordo era che nel 2024 sarei stato in gara. Invece mi ha detto che non mi prendeva perché non voleva rovinare l’effetto trio. Non è stato corretto, né eticamente né professionalmente”. Tuttavia, Albano ha preferito guardare avanti e ha espresso piena fiducia nel lavoro di Carlo Conti, che sarà alla guida dell’edizione 2025. “Con lui sono in buone mani. Torno e sono sicuro che sarà un Festival memorabile”.

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia quindi come un’edizione ricca di sorprese, con grandi nomi della musica italiana, fra cui anche Irene Grandi per la quota toscana. Albano, con la sua storia e i suoi successi, rappresenta senza dubbio una delle presenze più attese.