Bari, violenta rissa con accoltellamento al quartiere Libertà, un uomo in gravi condizioni

Violenta rissa nella notte a Bari nel quartiere Libertà. Un uomo accoltellato gravemente, due arresti effettuati dalla polizia.

Violenza notturna nel quartiere Libertà

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre, una rissa sfociata in accoltellamento ha sconvolto il quartiere Libertà di Bari. La lite, inizialmente partita con toni accesi, è degenerata rapidamente, coinvolgendo diverse persone. Un uomo di origine bangladese è stato gravemente ferito con un’arma da taglio e trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo fonti ospedaliere, le sue condizioni sono considerate critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

Sul luogo dell’aggressione, gli agenti della polizia di stato, intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Arrestati due uomini di origine nordafricana

Gli investigatori, dopo una breve ricerca nei dintorni, sono riusciti a individuare e fermare due sospettati, entrambi di origine nordafricana. Gli uomini sono stati posti in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Fonti investigative hanno sottolineato che ulteriori dettagli saranno chiariti dalle indagini in corso, che stanno cercando di accertare il movente del gesto e il contesto della rissa.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, la zona era frequentata da un gruppo numeroso di persone al momento dell’aggressione, e la tensione sarebbe salita per questioni ancora non specificate. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere per acquisire ulteriori prove e verificare eventuali responsabilità.