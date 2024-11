Lite tra un gruppo di ragazzi, una 15enne accoltella un amico di 19 anni, il ragazzo è grave

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una lite tra una ragazza di 15 anni e un giovane di 19 degenera in un’aggressione con arma da taglio. Il ragazzo è ricoverato al Cardarelli con prognosi di 15 giorni.

L’aggressione a Scampia

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, intorno alla mezzanotte, all’uscita della stazione metropolitana Scampia-Piscinola a Napoli, una discussione tra una ragazza di 15 anni e un giovane di 19 è sfociata in violenza. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i due, che si conoscevano ma non avevano legami sentimentali, hanno avuto un acceso diverbio. Al culmine della lite, la minorenne avrebbe colpito il ragazzo all’addome con un oggetto tagliente.

Le condizioni del ferito

Il 19enne, ferito all’addome, è stato trasportato dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. I medici gli hanno diagnosticato una lesione al retto e una prognosi di 15 giorni. Attualmente è ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Indagini e provvedimenti

I carabinieri, intervenuti presso l’ospedale, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La 15enne è stata segnalata alla Procura per i Minorenni per l’aggressione. Le autorità stanno cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato alla lite e all’uso dell’arma da taglio.