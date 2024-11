Incidente nella notte, si spezzano corde dell’ascensore che precipita, gravissima giovane donna, feriti tre bimbi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia nella notte a Palermo: un ascensore artigianale cede in via Mura di San Vito, feriti due donne e tre bambini. Indagini in corso.

L’incidente e i soccorsi

Nella notte del 16 novembre, un ascensore artigianale è crollato in una palazzina del rione Capo a Palermo, provocando cinque feriti, tra cui tre bambini. Il cedimento, avvenuto forse a causa di un peso eccessivo, ha causato la rottura delle corde che sostenevano la pedana, facendo precipitare le persone all’interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Una delle donne, una mamma di 32 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo per traumi e ferite gravi alle gambe. L’altra donna, di 71 anni, e i tre bambini sono stati ricoverati all’ospedale Cervello, ma le loro condizioni sarebbero meno preoccupanti.

L’ascensore artigianale e le prime ipotesi

Secondo una prima ricostruzione, l’ascensore, costruito artigianalmente da un componente della famiglia che di professione fa il fabbro, era utilizzato per compensare l’assenza di una scala interna nella palazzina. Le corde che reggevano la struttura non avrebbero retto il peso, causando il crollo.

Un uomo, rimasto bloccato al primo piano a causa del guasto, è stato aiutato a scendere dai vigili del fuoco. Secondo quanto dichiarato alla polizia, sarebbe proprio lui il fabbro che ha realizzato l’ascensore.