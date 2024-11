Alexia Vecchiato muore a 22 anni in un incidente dopo una settimana d’agonia, stessa sorte toccata alla sorella quattro anni fa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alexia Vecchiato, 22 anni, è deceduta dopo una settimana di agonia. Quattro anni prima, la sorella maggiore Gaia era morta in un incidente simile.

La tragedia e l’incidente fatale

Non ce l’ha fatta Alexia Vecchiato, giovane di 22 anni di Castions di Strada, in provincia di Udine, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lo scorso 7 novembre. La sua auto è uscita di strada in via Roma, schiantandosi contro il muro di un’abitazione.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Soccorsa sul posto, Alexia è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è rimasta ricoverata in condizioni critiche per una settimana, prima di spegnersi.

Una vita dedicata alla danza e alla comunicazione

Alexia insegnava hip hop e si era formata presso l’Istituto Zanon di Udine, dove aveva sviluppato una passione per la comunicazione e i social media. La sua passione per la danza e l’insegnamento la rendevano una figura molto amata e apprezzata nella sua comunità.

Un destino crudele

La tragedia di Alexia si intreccia con quella della sorella maggiore, Gaia Vecchiato, che nel 2019, all’età di 21 anni, aveva perso la vita in circostanze analoghe. Anche Gaia era rimasta vittima di un incidente stradale proprio a Castions di Strada, lasciando la famiglia già segnata da un dolore profondo.