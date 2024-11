Violentissimo scontro tra due volanti della Polizia di Stato: poliziotto 32enne perde la vita, altri tre sono gravemente feriti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente a Roma, in zona Torrevecchia, ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato. Tragico il bilancio: un agente è deceduto, altri tre sono rimasti feriti.

Scontro fatale tra due volanti della Polizia

A Roma, nel quartiere Torrevecchia, si è verificato un grave incidente stradale tra due volanti della Polizia di Stato. Lo scontro, avvenuto tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani, è costato la vita a un agente di 32 anni, che viaggiava come passeggero. I soccorsi, immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare nulla per salvare il poliziotto. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 5 del mattino, in un momento in cui le strade cominciavano a riempirsi per l’orario di punta. Sul luogo, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tre feriti trasportati in ospedale

L’incidente ha causato il ferimento di altri tre agenti. Il conducente di una delle volanti, un uomo, è stato trasferito all’ospedale Santo Spirito, mentre una collega è stata portata al San Camillo. Il quarto poliziotto, passeggero, è ricoverato al San Filippo Neri. Le loro condizioni, pur serie, non sembrano essere critiche.

Le autorità competenti stanno lavorando per stabilire eventuali responsabilità e comprendere le dinamiche dello scontro. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici, provocando disagi alla viabilità cittadina.

Disagi al traffico e chiusure stradali

Le strade interessate dall’incidente, tra cui via dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera, sono state chiuse temporaneamente al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi. Questo ha causato lunghe code e ritardi, aggravati dall’orario di ingresso al lavoro e alle scuole. Le chiusure hanno coinvolto anche via di Torrevecchia e zone limitrofe, con il supporto di altri gruppi della Polizia Locale per gestire la circolazione.

I rilievi proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con esattezza quanto accaduto.