Sinner, record storico: il più ricco tennista del 2024

Grazie ai successi in tornei ATP, Slam e all’esibizione di Riyadh, Jannik Sinner ha guadagnato oltre 22 milioni di euro, superando il primato di Novak Djokovic.

Sinner vince le ATP Finals e supera i 20 milioni di premi

Il 2024 si è concluso trionfalmente per Jannik Sinner, che ha conquistato le ATP Finals a Torino, battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4. Il numero uno del mondo ha ottenuto una vittoria schiacciante, completando il torneo senza perdere nemmeno un set. Questo trionfo ha permesso a Sinner di incassare oltre 4,6 milioni di euro, portando il totale stagionale dei suoi guadagni a superare i 20 milioni di euro. Nessun tennista, nella storia del tennis, aveva mai raggiunto cifre simili in una sola stagione.

Le ATP Finals, considerate tra i tornei più prestigiosi del circuito, hanno coronato un’annata straordinaria per Sinner, che con questo successo stabilisce un record storico non solo sportivo, ma anche economico.

Otto titoli e oltre 70 vittorie: l’anno perfetto di Sinner

Il 2024 ha visto Sinner dominare il circuito come pochi altri tennisti prima di lui. Con 70 vittorie e solo 6 sconfitte, ha conquistato otto tornei, tra cui gli Australian Open e gli US Open, oltre alle Finals di Torino, sua prima vittoria su suolo italiano. Nel ranking ATP, Sinner ha chiuso la stagione con quasi 4.000 punti di vantaggio su Alexander Zverev, suo più diretto inseguitore, lasciando lontani anche i principali rivali come Carlos Alcaraz.

Oltre 22 milioni di euro: il record assoluto

Ai premi guadagnati nei tornei ufficiali, che ammontano a circa 16,9 milioni di euro, Sinner ha aggiunto 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro) conquistati a Riyadh, grazie alla vittoria del prestigioso evento esibizione “Six Kings Slam”. La somma totale supera i 22 milioni di euro, cifra mai raggiunta prima da nessun tennista in una singola stagione.

Il precedente record apparteneva a Novak Djokovic, che nel 2015 aveva guadagnato oltre 21,5 milioni di euro. Sebbene l’esibizione a Riyadh abbia contribuito al sorpasso, il risultato economico di Sinner rimane eccezionale e segna un nuovo standard per il tennis moderno.