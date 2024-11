Bari, uomo trovato morto nei pressi della stazione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto vicino alla stazione centrale di Bari. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Scoperto cadavere vicino alla stazione centrale di Bari

Questa mattina, poco prima delle 7:30, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo nei pressi della stazione centrale di Bari, tra via Capruzzi e l’ingresso del parco Rossani. L’allarme è stato lanciato dai passanti, e sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia di Stato.

L’area è stata subito isolata per consentire le operazioni di rilevamento e preservare eventuali tracce utili alle indagini. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, apparentemente un senzatetto di origini straniere.

Escluse cause violente: proseguono le indagini

Le autorità hanno avviato accertamenti per determinare le circostanze del decesso. Al momento, dalle analisi preliminari non emergerebbero segni di violenza, lasciando ipotizzare che la morte possa essere avvenuta per cause naturali o altre ragioni non legate ad aggressioni.

La polizia sta cercando di identificare ufficialmente la vittima e raccogliere eventuali testimonianze da persone che frequentano la zona. Gli inquirenti potrebbero anche ricorrere alle telecamere di sorveglianza situate nei dintorni della stazione per ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

Le operazioni si sono concluse in tarda mattinata, restituendo la viabilità alla zona.