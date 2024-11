Puglia, 17enne va a dormire con la febbre e la mattina dopo viene trovata morta a letto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Patù, Lecce. Si indaga sulle cause del decesso, disposta l’autopsia.

Una morte improvvisa e inspiegabile

Shock a Patù, piccolo comune nel sud della provincia di Lecce, dove una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel suo letto dai familiari questa mattina, lunedì 18 novembre. La giovane era a casa da alcuni giorni con febbre e sintomi influenzali. Nonostante l’allarme lanciato al 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava assumendo un antibiotico per curare una tonsillite diagnosticata di recente. Fino alla sera precedente non avrebbe mostrato sintomi gravi che richiedessero un ricovero ospedaliero. I familiari l’hanno trovata priva di vita al mattino, probabilmente deceduta durante il sonno.

Prime ipotesi sulle cause del decesso

La 17enne, secondo le informazioni preliminari, non soffriva di patologie pregresse. Tuttavia, gli inquirenti sospettano che la morte possa essere stata causata da un’emorragia esofagea, ipotesi che sarà verificata dall’autopsia disposta dalla Procura di Lecce. Si indagherà anche su un possibile legame tra il decesso e il farmaco che stava assumendo.

I Carabinieri, intervenuti nell’abitazione, hanno raccolto le prime testimonianze e informato il magistrato di turno, che ha disposto gli accertamenti medico-legali per chiarire le circostanze di questa tragica morte.

Una comunità sotto shock

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Patù, stretta intorno alla famiglia della giovane. Si attendono gli esiti dell’autopsia per comprendere le cause esatte del decesso e fare luce su una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti.