Antonia Capasso, conosciuta come Cassandra, è morta a 25 anni la cantante guerriera, infranto il sogno di partecipare a “Amici”

Antonia Capasso, conosciuta come Cassandra, è scomparsa a 25 anni dopo una lunga battaglia contro un linfoma. La comunità e il web in lutto.

Una vita di lotta e sogni

La città di Frattamaggiore si stringe attorno alla famiglia di Antonia Capasso, conosciuta da tutti come Cassandra, scomparsa a soli 25 anni a causa di un linfoma linfoblastico. La giovane, che nel 2020 aveva commosso l’Italia con un video girato all’ospedale Cardarelli di Napoli durante un ciclo di chemioterapia, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, senza mai abbandonare il suo sogno di cantare.

Antonia era stata ammessa al talent show “Amici” di Maria De Filippi, ma le sue condizioni di salute le avevano impedito di partecipare in presenza. Il provino, che aveva comunque svolto online tramite Skype, raccontava la sua passione per la musica e la sua resilienza: «Mi hanno chiesto da dove nascesse la passione per la musica. Ho risposto che sì, scrivo, ma non ho mai registrato le mie canzoni perché non c’è nessuno che mi aiuta con una base».

Durante quel provino aveva eseguito brani di Mecna, Pino Daniele, Elisa, Adele e Christina Aguilera, mostrando la sua versatilità e il talento che l’aveva resa amata da tanti.

L’addio di una comunità in lutto

La notizia della scomparsa di Antonia ha scosso profondamente la comunità di Frattamaggiore e il mondo del web, dove la giovane era attiva, condividendo la sua quotidianità e i suoi pensieri, anche durante i momenti più difficili. Sul suo TikTok e Facebook, Antonia parlava apertamente delle sfide che un malato oncologico deve affrontare, senza mai nascondere la fatica e la speranza che accompagnavano il suo percorso.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello di Mery: «Antonia eri una bellissima persona con un grande cuore. Vola lontano, sei l’angelo più bello del Paradiso. Riposa in pace». E quello di Pina, che ricorda l’incontro con lei nel 2020: «Tu con quegli occhi pieni di luce, io rimasi impressionata dalla tua forza. Ricorderò per sempre il tuo abbraccio».

L’ultimo saluto

Il commiato per Antonia si terrà domani, martedì 19 novembre, nella sua città natale, Frattamaggiore, dove amici, parenti e conoscenti si riuniranno per darle l’ultimo saluto. La giovane lascia un’eredità di coraggio, passione e amore per la vita, che continuerà a ispirare chi l’ha conosciuta.