Incidente sulla SP 231, l’uomo deceduto è un 62enne di Terlizzi, tre feriti, due sono gravi

Tragedia sulla provinciale 231 all’altezza di Terlizzi: un uomo di 62 anni perde la vita in uno scontro che ha coinvolto più veicoli.

La dinamica dell’incidente

Nella serata di oggi, un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 231 al confine tra Terlizzi e Bitonto, in direzione nord. A perdere la vita è stato un uomo di 62 anni, residente a Terlizzi, alla guida di una Fiat Panda.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della vittima sarebbe entrata in collisione con un altro veicolo, finendo poi sulla corsia opposta e impattando violentemente contro un mezzo pesante che procedeva in direzione nord.

I soccorsi e le conseguenze

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dello schianto.

Il bilancio è tragico: un morto e tre feriti, le cui condizioni non sono state ancora rese note. Il traffico lungo la SP 231 è rimasto bloccato in entrambe le direzioni, con code che hanno raggiunto i 10 chilometri, causando gravi disagi alla circolazione.

Indagini in corso

Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi disponibili per comprendere le cause dell’incidente, inclusi eventuali errori di guida o condizioni stradali sfavorevoli. La strada, teatro di frequenti incidenti, torna sotto i riflettori per l’ennesima tragedia.