Amadeus intervista Geolier, il rapper: ” I fischi a Sanremo 2024? Mia madre ci è stata male” e Amadeus: “Io non ti ho ingannato”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il rapper napoletano Geolier e il conduttore Amadeus si confrontano in una diretta Instagram sul secondo posto a Sanremo 2024 e sul rapporto con la città di Napoli.

Un dialogo tra musica e polemiche: il ricordo di Sanremo 2024

Nel corso di una diretta Instagram, seguita da oltre 15.000 fan, Amadeus ha intervistato Geolier, il rapper napoletano arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’me, Tu p’ te. Durante la conversazione, i due hanno affrontato vari temi, dal successo musicale alle radici partenopee, fino alle critiche emerse dopo l’evento. Il rapper ha condiviso alcuni brani del suo prossimo album, Dio lo sa – Atto II, in uscita il 22 novembre, annunciando anche il nuovo singolo Mai per sempre, disponibile dal 20 novembre.

Sul palco di Sanremo, Geolier ha vissuto emozioni contrastanti. “Non avevo ansia, ero preparato a tutto, ma i fischi mi hanno ferito per i miei genitori”, ha dichiarato. La madre, presente tra il pubblico, ha sofferto particolarmente la reazione negativa di alcuni spettatori: “Ha ascoltato tutte le critiche, ci è stata male più di me. Mi sono chiesto quale fosse il problema, sembrava una reazione eccessiva”. Amadeus, che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico, ha ribadito la sua fiducia nel progetto musicale del rapper: “Quando ti ho detto ‘vieni a Sanremo e non te ne pentirai’, non ti ho ingannato. Credevo in quel brano, come te”.

Napoli, il rap e il successo raccontati da Geolier

Tra i temi trattati, il legame indissolubile con Napoli è stato centrale. Geolier ha descritto la città come una fonte costante di ispirazione e amore: “Napoli si attacca a te, ti crea, è una forma di amore attivo. Devo tornare spesso, almeno una volta al mese”. Anche il rap, un genere relativamente giovane a Sanremo, è stato oggetto di riflessione. “Il rap racconta la realtà”, ha detto Amadeus, apprezzandone la capacità narrativa. Geolier ha aggiunto: “A volte mi censuro, ma il rap è questo. Rispecchia ciò che viviamo”.

Quando Amadeus gli ha chiesto come gestisce il successo e i soldi, il rapper ha risposto con onestà: “Il successo lo condivido con tutti. Non ho mai fatto musica per denaro, ma i soldi sono stati una conseguenza. Non mi rendono felice, ma sicuramente sto meglio”. Tuttavia, ha ammesso di aver perso alcune amicizie a causa della fama: “Se accade, è perché forse non erano giuste per la tua vita”.