Francesco Totti e Ilary Blasi: lei lo ha denunciato, aperta un’indagine

La Procura di Roma ha avviato un’indagine dopo una denuncia di Ilary Blasi contro l’ex marito Francesco Totti, accusato di aver lasciato sola la figlia minore.

Indagine penale per presunto abbandono

La disputa tra Francesco Totti e Ilary Blasi, già al centro di una separazione turbolenta, si è estesa al piano penale. La conduttrice televisiva ha denunciato l’ex marito per abbandono di minore, riferendo un episodio che coinvolge la figlia Isabel, di otto anni.

Secondo la denuncia, durante una videochiamata con la figlia, Blasi si sarebbe accorta dell’assenza del padre. Immediatamente, ha contattato le autorità. Gli agenti del commissariato di Ponte Milvio sono intervenuti nella villa dell’Eur, trovando però una babysitter presente. L’ex capitano della Roma, che si trovava in un ristorante nelle vicinanze, è rientrato rapidamente.

Il reato di abbandono di minore, punibile d’ufficio con pene da sei mesi a cinque anni, ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. Sarà compito dei magistrati accertare se, al momento dell’accaduto, la bambina fosse effettivamente priva di una supervisione adulta.

Possibili sviluppi legali

Se l’inchiesta confermasse l’assenza di un adulto durante la custodia di Isabel, potrebbero esserci conseguenze per Totti. Tuttavia, nel caso in cui le accuse risultassero infondate, l’ex calciatore potrebbe avviare una controdenuncia per calunnia.

Il giudice Simona Rossi, incaricata della causa di separazione, ha stabilito l’affidamento condiviso dei figli della coppia, con residenza prevalente nella villa dell’Eur. L’accordo prevede che, durante i giorni di custodia di Totti, la figlia sia sempre sotto la supervisione di un maggiorenne, escludendo anche la sorella maggiore Chanel, ancora minorenne.

Nell’ambito della separazione, gli avvocati di Blasi, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, avevano già evidenziato presunte inadempienze di Totti riguardo all’obbligo di custodia della figlia, aggiungendo ulteriori tensioni a una causa già complessa.