Va in una concessionaria per acquistare una macchina e poi all’improvviso dice: “Mi sento male”, si accascia a muore, addio al 38enne Alessandro Da Tos

Un uomo di 38 anni si è accasciato a terra in una concessionaria a Susegana, morendo nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre 35 minuti.

Malore fatale in concessionaria

La tragedia è avvenuta ieri mattina a Susegana, in provincia di Treviso, presso la concessionaria Carraro. Alessandro Da Tos, 38 anni, originario di Prata di Pordenone e residente a Rivignano Teor (Udine), si trovava sul posto insieme alla compagna per concludere l’acquisto di un’auto. Dopo aver terminato l’incontro con il venditore, l’uomo ha chiesto di poter osservare un’ultima volta il veicolo.

È stato in quel momento che si è sentito male. Da Tos ha pronunciato solo poche parole: «Mi sento male», prima di accasciarsi a terra privo di sensi. Il personale della concessionaria è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi, contattando il 118. Sul posto sono arrivati un’automedica, un’ambulanza e un elisoccorso, ma i ripetuti tentativi di rianimazione, protratti per oltre 35 minuti, si sono rivelati vani. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Shock e dolore tra i presenti

La scena ha lasciato tutti sgomenti, dalla compagna di Da Tos ai dipendenti della concessionaria. Il malore improvviso dell’uomo ha trasformato una giornata ordinaria in una tragedia. Non sono ancora note le cause precise del decesso, ma è probabile che verranno condotti ulteriori accertamenti.