Terremoto in provincia di Roma, avvertito in tutta la zona, scuole chiuse

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata oggi, martedì 19 novembre 2024, a Palombara Sabina, in provincia di Roma.

La scossa e i dettagli

Alle ore 14.14, un sisma di magnitudo 2.5 è stato rilevato a Palombara Sabina, comune alle porte della Capitale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha comunicato che l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 9.3 chilometri, un dato che rientra nella categoria di eventi sismici superficiali.

Non sono stati segnalati danni a persone o edifici, ma il sisma è stato avvertito in alcune aree del comune e nelle zone limitrofe.

Sospensione delle attività didattiche

A seguito dell’evento, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere in via precauzionale tutte le attività scolastiche per la giornata di mercoledì 20 novembre. In un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune si legge:

“A solo scopo precauzionale e nell’esclusivo intento di effettuare le opportune verifiche in conseguenza dell’evento sismico odierno, si avvisa che le attività didattiche di ogni ordine e grado nella giornata di domani saranno sospese. Si chiede cortesemente massima condivisione.”

Monitoraggio e verifiche in corso

Le autorità locali, insieme agli esperti dell’INGV, stanno monitorando l’area per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione di chiudere le scuole mira a consentire controlli strutturali sugli edifici pubblici e a rassicurare la popolazione.