Centro commerciale: 14enne muore dopo essersi appoggiata al corrimano mentre si muove la scala mobile

Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere precipitata dal piano superiore di un centro commerciale a Jining, nella provincia dello Shandong.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata sabato sera, 16 novembre, in un centro commerciale inaugurato appena un mese fa. La vittima, una ragazza cinese di 14 anni, si trovava con alcuni amici nei pressi di un negozio quando si è appoggiata al corrimano di una scala mobile. Secondo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la giovane, vestita di bianco, si è leggermente seduta sul corrimano mentre consultava il cellulare. Proprio in quel momento, il sistema della scala mobile è stato attivato dal passaggio di una persona. In pochi attimi, la ragazza è stata spinta di lato, precipitando nel vuoto fino al piano sottostante.

Testimonianze e primi soccorsi

I testimoni presenti hanno descritto scene strazianti. “Ho sentito un tonfo e, uscito dal negozio, ho visto la ragazza a terra. Nonostante il centro commerciale si trovi a un chilometro dall’ospedale, l’ambulanza ha impiegato più di dieci minuti per arrivare a causa del traffico”, ha raccontato un passante. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarla, la ragazza è stata dichiarata morta sul posto.

Carenze strutturali e indagini in corso

Secondo i media locali, l’incidente è stato causato dalla mancanza di adeguate protezioni laterali sulla scala mobile. L’area era dotata solo di una bassa ringhiera di vetro accanto al corrimano, che non è stata in grado di impedire la caduta della giovane.

Il centro commerciale era stato inaugurato il 2 novembre e sottoposto a controlli di sicurezza appena dieci giorni prima della tragedia. Tuttavia, i test si erano concentrati sulle uscite di emergenza e sulle misure di evacuazione, trascurando le protezioni laterali. La polizia locale ha avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità nella gestione e progettazione delle strutture.