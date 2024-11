Sterza per evitare un cane: auto si ribalta, conducente intrappolato e ferito

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla Nola-Villa Literno, nei pressi di Carinaro, dopo una manovra d’emergenza per evitare un cane.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, martedì 19 novembre 2024, intorno alle ore 5:00, un violento incidente si è verificato sulla strada Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita per il comune di Carinaro, in provincia di Caserta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida dell’auto avrebbe sterzato bruscamente per evitare un cane che attraversava la strada, perdendo il controllo del veicolo. L’auto si è ribaltata e si è fermata col tettuccio sull’asfalto, lasciando il conducente intrappolato tra le lamiere.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, il personale sanitario del 118, e le forze dell’ordine. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un gruppo oleodinamico per tagliare le lamiere e liberare il conducente dall’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari, che lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Lavoro di messa in sicurezza

Dopo aver liberato il conducente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ribaltato e alla sua rimozione dalla carreggiata. La dinamica esatta dell’incidente resta al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le necessarie indagini.

Sicurezza stradale e prevenzione

L’incidente evidenzia i pericoli che possono derivare da situazioni impreviste, come l’attraversamento improvviso di animali sulla strada. Questo episodio riporta l’attenzione sull’importanza di mantenere sempre la massima prudenza alla guida, specialmente su strade a scorrimento veloce come la Nola-Villa Literno.