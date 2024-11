Jannik Sinner tra amore e tennis, la crisi con Anna Kalinskaya e il ritorno di fiamma con la sua ex

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il campione azzurro si prepara ai quarti di Coppa Davis, ma la sua vita sentimentale è al centro del gossip tra crisi e vecchie fiamme.

Crisi con Anna Kalinskaya: gli indizi social

La relazione tra Jannik Sinner e la collega tennista Anna Kalinskaya sembra essere in una fase critica. Durante le ATP Finals, Anna ha defollowato Jannik su Instagram, segnando un possibile segnale di rottura. Non è tutto: la tennista ha pubblicato foto con le amiche da Miami, allontanandosi fisicamente e metaforicamente dal campione altoatesino.

“I miei genitori vengono prima di tutto, di qualsiasi trofeo o successo,” ha dichiarato Jannik dopo le ATP Finals, spostando l’attenzione dalle vicende personali ai suoi valori familiari.

Intanto, Sinner non ha tolto il follow ad Anna, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere solo questione di tempo: il nuovo social media manager di Jannik, Alex Meliss, sta gestendo i profili del tennista e potrebbe intervenire presto anche su questo fronte.

Maria Braccini: ritorno inaspettato?

A complicare il quadro c’è la presunta presenza di Maria Braccini, ex fidanzata di Sinner, alla finale delle ATP Finals a Torino. Secondo Very Inutil People, la modella era in seconda fila all’Inalpi Arena durante il match contro Taylor Fritz, mentre l’assenza di Anna Kalinskaya è apparsa quantomeno sospetta.

Maria e Jannik hanno avuto una relazione quattro anni fa, conclusa nel marzo 2024. Dopo la separazione, Sinner ha ufficializzato la storia con Kalinskaya. Tuttavia, la (possibile) presenza di Braccini in tribuna ha fatto nascere sospetti su un suo ritorno nella vita del tennista. Al momento, né Jannik né Maria hanno commentato pubblicamente, mantenendo il silenzio sui social.

Tra tennis e amore: cosa aspettarsi?

Le vicende sentimentali di Jannik Sinner si intrecciano con i suoi impegni sportivi. Domani affronterà l’Argentina nei quarti di finale di Coppa Davis a Malaga, cercando di lasciare il gossip fuori dal campo. Tuttavia, con il compleanno di Anna Kalinskaya alle porte (il 2 dicembre), si attende di capire se ci saranno segnali di riavvicinamento o un’ulteriore conferma della crisi.