Due ragazze si cappottano con la loro auto dopo averlo sorpassato, muore investito mentre cerca di aiutarle

Luigi De Palma, 84 anni, ha perso la vita sulla superstrada Grosseto-Fano mentre prestava aiuto a due giovani rimaste coinvolte in un incidente.

L’incidente sulla superstrada

Un drammatico incidente si è verificato il 19 novembre sulla superstrada Grosseto-Fano, nel tratto in cui le due corsie si restringono a una sola. Luigi De Palma, originario di Benevento ma residente ad Arezzo, stava guidando in compagnia della moglie quando una vettura con a bordo due ragazze lo ha sorpassato. La manovra, effettuata in un tratto dove la linea tratteggiata lo consentiva, si è conclusa tragicamente: l’auto ha perso aderenza, uscendo di strada e ribaltandosi.

Senza esitazione, De Palma ha fermato la sua macchina e si è precipitato a prestare soccorso alle giovani, una 23enne e una 18enne. Proprio mentre si trovava vicino al veicolo incidentato, un’altra auto, una Nissan, lo ha travolto, uccidendolo sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica

Secondo quanto riportato dalle autorità, Luigi De Palma era affetto da sordità, una condizione che potrebbe aver compromesso la sua capacità di percepire l’arrivo della vettura che lo ha investito. Tuttavia, nel tratto di strada dove si è verificata la tragedia vige un limite di velocità di 40 chilometri orari.

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, mentre la polizia municipale sta ricostruendo i dettagli della dinamica. Non è ancora chiaro se la causa dell’incidente originario sia stata l’inesperienza delle due giovani alla guida o altri fattori tecnici.