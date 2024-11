Bari, giovane entra in una scuola, picchia uno studente che era in aula e scappa via

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane fa irruzione nell’istituto professionale di Bari e aggredisce uno studente di quinta, creando panico tra i presenti. L’aggressore è poi fuggito.

L’incidente alla scuola Perotti di Bari

Ieri mattina, l’istituto professionale Perotti di Bari è stato teatro di un episodio di violenza che ha scosso studenti e personale. Un giovane, riuscito a penetrare all’interno dell’edificio scolastico, ha aggredito uno studente mentre si trovava in aula. L’aggressore, le cui motivazioni sono ancora poco chiare, è entrato nel plesso scolastico di via Re David, accedendo all’ultimo piano dell’edificio dove si trovava la classe del ragazzo aggredito.

Al momento dell’intrusione, il personale scolastico ha cercato di intervenire. Un collaboratore scolastico, infatti, si è avvicinato all’aggressore per fermarlo, ma è stato spintonato e non è riuscito a impedirgli di proseguire. L’aggressore ha quindi raggiunto la classe e, dopo aver spalancato la porta, ha iniziato ad inveire verbalmente contro il giovane, per poi passare alle mani, colpendolo con schiaffi, pugni e calci. L’incidente è avvenuto di fronte all’insegnante e agli altri studenti, creando una situazione di grande tensione.

La fuga dell’aggressore e l’intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’aggressione, l’autore dell’incidente è fuggito dall’edificio senza lasciare tracce, ma l’allarme è stato prontamente dato. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Al momento, non sono stati rivelati dettagli ulteriori sull’identità dell’aggressore e sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere un atto tanto violento all’interno di una scuola. La polizia sta cercando di fare luce sull’accaduto e di individuare il responsabile.