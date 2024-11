Belve, Riccardo Scamarcio fa drizzare i capelli: “Nel nucleo familiare il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli, ci sono ruoli e ci sta”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attore si è espresso sulla divisione dei ruoli nella famiglia durante l’intervista con Francesca Fagnani. Dichiarazioni del passato confermate, ma con toni leggeri.

L’intervista a Belve: il dibattito sui ruoli familiari

Durante l’ultima puntata di Belve, andata in onda martedì 19 novembre, l’attore Riccardo Scamarcio è stato intervistato da Francesca Fagnani, affrontando anche temi legati ai ruoli familiari. In particolare, la conduttrice ha riportato alcune dichiarazioni di Scamarcio risalenti al 2006, in cui aveva detto: “In un gioco dei ruoli, il maschio è capobranco e la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli”.

L’attore, anticipando la domanda, ha reagito sorridendo con un: “Lo sapevo”, dimostrando di aspettarsi il riferimento. Alla domanda della conduttrice – “Siamo fermi là o c’è stata un’evoluzione?” – Scamarcio ha ribadito il concetto, dichiarando: “Che cosa ho detto di sbagliato? In un gioco delle parti, in un nucleo familiare ci sta”. Ha inoltre sottolineato di aver sempre avuto relazioni con donne indipendenti, respingendo eventuali accuse di retrogrado: “Io nei fatti non posso essere tacciato di essere una persona arretrata”.

L’ironia sull’attualità delle sue posizioni

Nel corso dell’intervista, Scamarcio ha alleggerito il tono facendo una battuta sulla sua attuale compagna, Benedetta Porcaroli: “Io alle volte glielo dico a Benedetta: ‘Mi hai lavato le mutande?’”. Alla replica curiosa della Fagnani – “E lei?” – l’attore ha risposto con ironia: “Meglio che non ve lo dico”.