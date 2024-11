Putin: “Il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso televisivo, ha definito globale il conflitto in Ucraina, criticando gli attacchi con missili occidentali e annunciando un nuovo lancio balistico.

La reazione di Putin agli attacchi missilistici occidentali

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato in televisione alle forze armate russe dopo i recenti attacchi con missili ATACMS di fabbricazione statunitense e Storm Shadow britannici contro obiettivi sul territorio della Russia. Durante il suo intervento, Putin ha affermato che questi attacchi hanno cambiato la natura del conflitto in corso. “Con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale. Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato, il conflitto in Ucraina, precedentemente provocato dall’Occidente, ha acquisito elementi di carattere globale”, ha dichiarato.

Putin ha poi aggiunto che la Russia resta pronta a risolvere i problemi in modo pacifico, ma è altrettanto preparata a rispondere a “qualsiasi sviluppo degli eventi”. Ha sottolineato l’efficacia dei sistemi di difesa aerea russi, che avrebbero neutralizzato i recenti attacchi, impedendo il raggiungimento degli obiettivi da parte del nemico.

Nuovo missile balistico russo e minacce a Stati Uniti e Regno Unito

Il leader del Cremlino ha anche annunciato il lancio di un nuovo missile balistico a medio raggio, denominato in codice Oreshnik, contro obiettivi nell’area di Dnipro in Ucraina. Ha ribadito la disponibilità della Russia a rispondere a qualsiasi escalation: “Potremmo colpire chi permette a Kiev di lanciare missili contro la Russia”, con un chiaro riferimento agli Stati Uniti e al Regno Unito.

Le tensioni sono aumentate dopo che l’ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, ha accusato il Regno Unito di essere ormai direttamente coinvolto nella guerra. La situazione rimane critica, con nuove minacce reciproche che rischiano di alimentare ulteriormente il conflitto.

Le reazioni di Zelensky e l’uso di missili intercontinentali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto al lancio del missile balistico russo, definendolo un segnale chiaro dell’intensificazione delle ostilità. “Tutte le caratteristiche, velocità e altitudine, corrispondono a un missile balistico intercontinentale. È ovvio che Putin sta usando l’Ucraina come banco di prova”, ha dichiarato in un video sui social media. Zelensky ha concluso accusando il presidente russo di disprezzare la dignità umana e di governare con la paura.

Il conflitto continua a espandersi, con il rischio di un coinvolgimento sempre più ampio delle potenze internazionali.