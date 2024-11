Va ad una cena di rimpatriata con la sua classe, ha un malore e muore, addio al 47enne Emanuele Mossoni

Emanuele Mossoni, 47 anni, è deceduto durante una cena con gli amici a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, a causa di un malore improvviso. La comunità è sotto shock per l’accaduto.

La tragedia durante la cena di classe

Sabato 23 novembre, nel piccolo paese di Cividate Camuno, in Val Camonica, una serata di festa si è trasformata in tragedia. Emanuele Mossoni, classe 1977, si trovava alla cena organizzata con i coetanei quando ha accusato un malore. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Originario di Astrio di Breno, Mossoni viveva da alcuni anni con la compagna a Cividate Camuno. Dipendente di Poste Italiane, era padre di due bambine. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma, dopo le procedure di rito, è stata consegnata ai familiari per i funerali.

Gli amici distrutti

La notizia della scomparsa di Emanuele Mossoni ha colpito profondamente i suoi amici, colleghi e conoscenti. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio: “Grazie Ema per essere stato mio amico, ci rivedremo quando sarà il tempo, riposa in pace” ha scritto un conoscente. Un altro ricordo lo descrive così: “Sei stato oltre che un amico anche un collega sempre disponibile, fai buon viaggio, un abbraccio forte”.