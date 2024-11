Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, Fedez sbotta sui social: “Ecco cosa farò prima o poi”

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ha suscitato una reazione sottile ma eloquente da parte di Fedez, attraverso una storia Instagram.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera fotografati insieme a Roma

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra non avere più segreti. I due sono stati avvistati a Roma, impegnati in passeggiate romantiche e cene in celebri ristoranti del centro storico. Dopo mesi di speculazioni, l’imprenditrice digitale pare aver ritrovato la serenità sentimentale, mentre l’ex marito Fedez non ha tardato a esprimersi, seppur indirettamente, sulla situazione.

Mentre trascorreva il fine settimana a Milano insieme ai figli, il rapper ha pubblicato una storia su Instagram con un frammento del brano “Low Cash” di Dargen D’Amico. Nella strofa condivisa si legge: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”. Il riferimento al cognome prestigioso del nuovo compagno della Ferragni appare tutt’altro che casuale, alimentando ulteriormente l’interesse mediatico sulla vicenda.

Le riflessioni della Ferragni sull’ultimo anno

Pochi giorni prima, la stessa Chiara Ferragni aveva pubblicato un messaggio riflessivo sulle proprie esperienze recenti, includendo un riferimento al suo matrimonio terminato. Nelle sue parole: “Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. […] Ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero.”

Questa dichiarazione, percepita come un riferimento alla fine della relazione con Fedez, evidenzia un percorso di crescita personale per l’influencer, ora impegnata in una nuova relazione con un esponente di spicco della famiglia Tronchetti Provera.