Rana viva trovata in una confezione di spinaci: il video diventa virale

Un uomo ha trovato una rana viva in una busta di spinaci confezionati acquistata in un supermercato in Messico. Il video dell’accaduto ha suscitato clamore online.

Scoperta inquietante in una confezione di spinaci

In Messico, un uomo identificato come Chugo Le ha fatto una scoperta insolita dopo aver acquistato una confezione di spinaci confezionati del marchio Taylor Farms. All’interno della busta, infatti, si trovava una rana viva. L’uomo ha filmato l’accaduto e pubblicato il video sui social, dove è diventato virale, attirando migliaia di visualizzazioni e commenti.

“Amici, se di solito comprate spinaci pronti, dovreste vedere questo: una rana viva!” ha scritto Chugo Le accompagnando il video. Nel filmato si vede chiaramente l’animale ancora vivo che muove le zampe, provocando reazioni di indignazione da parte degli utenti riguardo ai controlli di qualità del produttore. L’utente ha poi avvertito i consumatori: “Meglio disinfettare verdure e foglie in casa”.

Purtroppo, la rana non è sopravvissuta. “Anche se non si vede nel video, la rana era schiacciata e sanguinante”, ha spiegato l’uomo in un post successivo.

Taylor Farms sotto accusa, i consumatori chiedono spiegazioni

L’azienda Taylor Farms México, responsabile della distribuzione del prodotto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Tuttavia, l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sull’efficacia dei controlli qualità. Sui social, molti utenti hanno richiesto spiegazioni e rassicurazioni, mentre altri hanno commentato ironicamente il video: “Insalata con proteine incluse” e “Un nuovo ingrediente segreto!”.

Incidenti simili non sono nuovi. In passato, episodi analoghi si sono verificati in Svizzera e nel Regno Unito. In uno di questi casi, una rana viva è stata trovata in una confezione di insalata pronta a Basilea; l’animale è stato poi liberato.