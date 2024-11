Elefante a spasso per la città, fuggito da un circo appena arrivato, scoppia la polemica ad Amelia

Un video che mostra un elefante vagare indisturbato lungo viale dei Giardini ad Amelia ha scatenato proteste e richieste di intervento da parte degli animalisti.

L’episodio

Nel pomeriggio del 27 novembre, un elefante, appartenente a un circo appena arrivato in città, è stato avvistato mentre camminava senza alcuna sorveglianza lungo viale dei Giardini. La scena, immortalata in un video diventato rapidamente virale, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la vicinanza del luogo a un’area frequentata da bambini e alla trafficata via Roma.

La protesta degli animalisti

L’episodio ha subito innescato la reazione dell’associazione Amici a quattro zampe, che ha espresso il proprio dissenso non solo per l’accaduto ma anche per la presenza stessa di un circo con animali ad Amelia.

“Riteniamo che l’utilizzo di animali nei circhi sia uno spettacolo basato sulla sofferenza,” scrivono in una nota. “Gli animali sono rinchiusi in gabbie anguste, sottoposti a lunghi viaggi e costretti a esibirsi in spettacoli umilianti e contro la loro natura. Questo è un messaggio diseducativo per i bambini e per la comunità.”

Richieste di intervento

Gli animalisti hanno chiesto verifiche immediate al Comune, alla ASL veterinaria e ai Carabinieri Forestali per accertare eventuali irregolarità. Hanno inoltre avanzato una proposta affinché l’amministrazione comunale vieti in futuro l’attendamento dei circhi con animali nel territorio, basandosi sul regolamento CITES 2006, che già impone limitazioni per la detenzione di specie come elefanti, orsi, grandi felini e rapaci.

“Un gesto di civiltà importante,” concludono, “che tutelerebbe gli animali e invierebbe un messaggio educativo alla comunità.”