Aurora muore a 26 anni vittima di un incidente, frontale contro un’auto, alla guida c’era un ragazzo drogato

Una giovane di 26 anni, laureata in Psicologia e originaria di Carsoli, è morta in un violento schianto frontale su via Antica Arischia.

La dinamica dell’incidente

Nella notte del 27 novembre, a L’Aquila, la vita di Aurora D’Alessandro, 26 anni, si è spezzata tragicamente in un incidente stradale. La giovane, a bordo di una Volkswagen Fox, è stata travolta da una Mercedes che, secondo le prime verifiche delle forze dell’ordine, era guidata da un giovane sotto effetto di droghe.

Il conducente della Mercedes avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente contro l’auto di Aurora. Lo schianto è stato violentissimo, e i tentativi degli operatori del 118 di rianimare la ragazza si sono rivelati purtroppo inutili.

Interventi e conseguenze

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere della sua vettura. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, e il giovane responsabile è stato denunciato per omicidio stradale.

Una comunità in lutto

Aurora, originaria di Carsoli (AQ), si era laureata in Psicologia all’Università dell’Aquila e stava completando il tirocinio post-laurea. La sera lavorava in un pub per sostenersi.

“Era una ragazza in gamba, a modo, una grave perdita per tutta la comunità,” ha dichiarato Velia Nazzarro, ex sindaco di Carsoli, ricordandola con affetto.

Un altro caso di guida irresponsabile

Questo tragico incidente riporta al centro dell’attenzione il tema della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e delle sue drammatiche conseguenze. La comunità locale, scossa dalla perdita, si stringe attorno alla famiglia di Aurora, una giovane donna con un futuro promettente spezzato troppo presto.