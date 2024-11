Loris Karius, marito di Diletta Leotta pensa al ritiro: “Da troppo fuori penso al pensionamento”

L’ex portiere del Liverpool e marito di Diletta Leotta sta considerando il ritiro dal calcio professionistico a 31 anni, dopo una carriera segnata da alti e bassi.

Una carriera in bilico

In un’intervista a SPORTbible, Loris Karius ha parlato apertamente della possibilità di ritirarsi dal calcio professionistico: “Se sei stato fuori per tutto il tempo che ho trascorso io, ovviamente devi considerare il pensionamento,” ha dichiarato.

Dopo la fine della sua avventura al Newcastle, il portiere tedesco non ha ricevuto nuove offerte concrete. Tra i tentativi, si era parlato di un possibile trasferimento al Monza, una mossa che avrebbe permesso a Karius di stare vicino a sua moglie, Diletta Leotta, ma la trattativa non si è mai concretizzata.

“Oggi sono ancora in forma e credo nelle mie capacità, ma non ho preso alcuna decisione definitiva. Se una porta non si apre, devo essere onesto con me stesso e valutare altre opportunità che mi entusiasmano e mi divertono,” ha aggiunto.

Il peso della finale di Kiev

Karius è ancora associato alla drammatica notte del 26 maggio 2018, quando due errori nella finale di Champions League tra il suo Liverpool e il Real Madrid condizionarono il risultato. Successivamente, un consulto medico al Massachusetts General Hospital rivelò che una commozione cerebrale subita durante uno scontro con Sergio Ramos aveva influenzato le sue prestazioni.

“È stato difficile scrollarsi di dosso quegli errori,” ha ammesso Karius. “Anche in altri club, cercare di guadagnarmi la fiducia di un allenatore non è stato semplice. Quegli episodi mi hanno sicuramente penalizzato.”

Uno sguardo al futuro

Nonostante le incertezze, Karius guarda al futuro con ottimismo. “Ho molte altre cose che posso perseguire. Non credo che il ritiro mi colpirebbe così duramente, perché ho già attraversato un processo di accettazione negli ultimi anni.”

L’eventuale addio di Karius al calcio rappresenterebbe una svolta significativa per un atleta che ha vissuto una carriera fatta di successi, ma anche di momenti difficili. Con la sua determinazione e il supporto di Diletta Leotta, sembra pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita.