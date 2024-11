Schianto frontale su un rettilineo, auto distrutte, sono due i morti

Due auto distrutte e due vittime nello schianto frontale avvenuto lungo la via Flaminia, nei pressi di Trevi, in provincia di Perugia.

L’incidente e le prime ricostruzioni

Un incidente stradale di estrema violenza si è verificato nella serata di venerdì 29 novembre sulla via Flaminia, in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi. L’impatto, avvenuto intorno alle 20, ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. I veicoli, una Alfa Romeo e una Citroën, sono andati completamente distrutti.

I carabinieri della compagnia di Foligno, giunti sul posto, stanno lavorando per chiarire la dinamica del sinistro. Dai primi riscontri, l’incidente sarebbe avvenuto su un tratto rettilineo, ma ulteriori accertamenti sono in corso per confermare le cause dello schianto.

Le vittime e l’intervento dei soccorsi

Le vittime sono un uomo di 36 anni del luogo, alla guida dell’Alfa Romeo, e un trentenne originario di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, che si trovava sulla Citroën. Entrambi sono deceduti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. I vigili del fuoco di Foligno e Spoleto sono intervenuti per estrarre i corpi dalle lamiere, ma ogni tentativo del personale del 118 è stato vano.

Indagini in corso

L’aliquota radiomobile dei carabinieri e la stazione locale di Trevi sono impegnate a raccogliere elementi utili per ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e consentire il recupero dei mezzi incidentati.