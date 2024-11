Fedez sorprende: “Vannacci dieci spanne sopra Schlein”. Il generale risponde con ironia, “Elly potrebbe essere indigesta!”

Le parole di Fedez su Roberto Vannacci infiammano il dibattito politico, tra battute, polemiche e frecciatine alla segretaria del PD Elly Schlein.

L’affermazione di Fedez e la reazione di Vannacci

Intervenendo a La Zanzara su Radio 24, Fedez ha sorpreso tutti, affermando che Roberto Vannacci è “dieci spanne sopra Elly Schlein” dal punto di vista comunicativo. La dichiarazione ha spiazzato non solo i conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ma anche lo stesso generale ed europarlamentare della Lega. Raggiunto dall’agenzia Adnkronos, Vannacci ha commentato ironicamente: “Visto? Avevo ragione io. Il mondo è proprio al contrario”, citando il titolo del suo libro bestseller.

Il confronto tra i libri e la battuta su Schlein

Intervistato dal Corriere della Sera, Vannacci ha rincarato la dose: “La Schlein potrebbe pure essere indigesta! Mi pare che il mio libro abbia venduto molte più copie del suo. Almeno nella comunicazione scritta, sono in vantaggio”. L’autore de Il mondo al contrario ha poi suggerito che la dichiarazione di Fedez potrebbe anche portarlo a proporre al rapper di iscriversi alla sua associazione: “Avevo invitato pure Lilli Gruber, quindi figuriamoci se non sarei contento se Fedez aderisse”.

Polemiche su diritti civili e casi mediatici

Tra i temi toccati, Vannacci ha affrontato anche il “caso Paola Egonu“, sottolineando che, a suo avviso, non si tratta di diritti civili: “Alla campionessa di pallavolo non è stato mai negato alcun diritto. Forse Fedez continua a pensarla come prima, solo apprezza uno stile diverso”.

In merito al famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo, il generale ha glissato: “Non guardo Sanremo e non conosco Rosa Chemical. Ognuno si baci con chi vuole, ma evitiamo gli spettacoli strumentali”.

L’ultima frecciatina su Fedez e Chiara Ferragni

Alla domanda su chi preferisca tra Fedez e la sua ex moglie, Chiara Ferragni, Vannacci ha concluso con una battuta che potrebbe scatenare nuove polemiche: “Io non ho problemi a definirmi eterosessuale convinto e attivista, per cui la risposta è molto ovvia”. Un’uscita che, secondo il generale, potrebbe essere interpretata come sessista dalla sinistra.

Reazioni e dibattito

Le parole di Fedez e le repliche di Vannacci hanno riacceso il dibattito politico, evidenziando il divario tra gli approcci comunicativi dei leader italiani e aprendo nuovi spunti di riflessione sulla polarizzazione tra destra e sinistra. Intanto, il libro di Vannacci continua a dominare le classifiche, consolidando la sua figura tra i protagonisti del panorama politico attuale.