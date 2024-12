Crisi nel Movimento 5 Stelle: Grillo attacca Conte e annuncia il declino del simbolo storico

Beppe Grillo critica duramente Giuseppe Conte, accusandolo di tradire i valori fondanti del Movimento 5 Stelle e prefigurando un futuro compostabile per il simbolo storico.

Grillo critica Conte e il nuovo corso del Movimento

Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un attacco diretto contro Giuseppe Conte, leader del partito. In un video pubblicato sui suoi canali social, Grillo ha denunciato la scomparsa dei valori originari del Movimento, puntando il dito contro le alleanze politiche definite come parte di un “campo largo”. Grillo ha affermato: “Questo simbolo ha rappresentato sudore, cuore, coraggio”, rivendicando il ruolo storico del Movimento come forza innovativa nella politica italiana.

Il comico ha anche sottolineato problemi di comunicazione con Conte, accusandolo di non rispondere più alle sue richieste: “Gli ho detto che i valori sono scomparsi, ma non si è fatto più trovare”. La critica si estende al nuovo corso progressista del Movimento, che Grillo percepisce come distante dalle idee originali: “Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose”.

Il futuro del Movimento secondo Grillo: compostabile ma non morto

Grillo ha descritto il Movimento 5 Stelle come un’entità in declino ma non priva di potenziale trasformativo: “Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto”. Ha ribadito la necessità di ritrovare un’identità forte, ricordando i successi passati nei governi locali e criticando la scarsa partecipazione alle recenti votazioni interne: “Hanno votato meno della metà degli iscritti: vi pongo un dubbio”.

Concludendo il suo intervento, Grillo ha evocato un’immagine provocatoria, arringando da un carro funebre, quasi a simboleggiare la fine di un’era ma anche l’opportunità di rinascita dalle fondamenta del Movimento.