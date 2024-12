Roma, errore sul nome di Dovbyk in campo: caos e polemiche durante il match contro l’Atalanta

Durante Roma-Atalanta, Artem Dovbyk ha giocato il secondo tempo con il nome sbagliato sulla maglia. Un episodio che simboleggia il momento complicato per i giallorossi.

Nome sbagliato sulla maglia: la gaffe durante Roma-Atalanta

Serata da dimenticare per la Roma non solo per la sconfitta contro l’Atalanta, ma anche per un episodio curioso che ha coinvolto Artem Dovbyk. Durante il secondo tempo, l’attaccante ucraino è sceso in campo con il cognome errato stampato sulla maglia: “Dobvik”. L’errore, che ha visto l’omissione della “y” e l’inversione di due lettere, ha sollevato ulteriori critiche in un momento già difficile per la squadra capitolina.

L’episodio ha ulteriormente sottolineato il caos che regna in casa giallorossa, tra problemi tecnici e difficoltà nel rendimento individuale. Dovbyk, in particolare, non segna dal match contro il Verona del 3 novembre, mostrando un calo preoccupante rispetto alle sue prestazioni della scorsa stagione in Spagna, dove era considerato un “ammazza big”.

La crisi di Dovbyk e le preoccupazioni di Ranieri

La stagione di Dovbyk è stata finora caratterizzata da alti e bassi. Nonostante un buon avvio, l’attaccante non è riuscito a incidere negli scontri diretti contro squadre come Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Con sei grandi occasioni mancate, è al settimo posto in questa particolare classifica in Serie A. L’ultimo esempio si è verificato proprio contro l’Atalanta, quando ha fallito un’occasione importante davanti al portiere Carnesecchi.

Oltre alle difficoltà tecniche, l’attaccante ha dovuto affrontare problemi fisici. Un infortunio al ginocchio sinistro a ottobre continua a condizionare il suo rendimento. Anche l’allenatore Claudio Ranieri ha sottolineato la necessità di un cambio di mentalità: “Sabato mi aveva chiesto di non giocare perché non si sentiva pronto, ma gli ho detto che è troppo importante per noi. Deve imparare a giocare in Italia: è troppo signorile, ma ieri è stato più grintoso”.

Con la finestra di mercato di gennaio alle porte, la Roma valuta rinforzi offensivi, tra cui l’idea Raspadori, per dare supporto a un reparto in difficoltà. Intanto, il prossimo appuntamento contro il Lecce sarà cruciale per invertire la rotta.