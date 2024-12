Angelo Madonia dopo l’addio a Ballando: “Avrei dovuto ballare con Sonia?”

A poche ore dall’esclusione da Ballando Con le Stelle, Angelo Madonia ringrazia i fan e commenta l’esibizione di Federica Pellegrini, esprimendo serenità.

Angelo Madonia parla ai fan dopo Ballando

A 48 ore dalla sua uscita da Ballando Con le Stelle, il maestro di ballo Angelo Madonia ha condiviso i suoi pensieri attraverso una diretta Instagram. In questo spazio, Madonia ha voluto ringraziare calorosamente i tanti fan che gli hanno manifestato solidarietà e affetto in seguito alla sua esclusione dal programma di Rai Uno.

Nel corso della diretta, Madonia ha dichiarato: “Per me sono state giornate diverse, ma posso dirvi che sto bene. Ho ricevuto un’ondata di affetto e tanta vicinanza. Di questo vi sono grato … Dovevo fare coppia con Sonia a Ballando? Eh forse, chissà”. Il ballerino ha anche raccontato di aver trascorso il suo tempo con le persone più care, sottolineando l’importanza di mantenere la serenità. Ha ribadito di non avere alcuna polemica in corso, spiegando che il suo allontanamento è stato frutto di semplici “divergenze professionali”.

Il commento sull’esibizione di Federica Pellegrini

Nella stessa diretta, Madonia ha voluto soffermarsi sull’esibizione di Federica Pellegrini, sua allieva fino alla puntata precedente. “Sono contento dei risultati che ho visto sabato. Sono il frutto di ciò che abbiamo costruito insieme in queste dieci settimane”, ha affermato il ballerino, evidenziando la soddisfazione per il lavoro svolto con la campionessa di nuoto.

Madonia ha poi ringraziato il collega Luca Barbareschi, che lo ha citato con parole di stima durante un’intervista a Caterina Balivo. In conclusione, il maestro ha fatto un augurio sincero ai concorrenti rimasti in gara: “Faccio il mio in bocca al lupo a chi prosegue. Che vinca il migliore”.

Futuro e progetti in arrivo

Pur non rivelando dettagli specifici, Madonia ha accennato a possibili progetti futuri, lasciando aperte diverse opzioni, tra cui un eventuale trasferimento in Spagna. “Valutiamo e vedremo”, ha detto, aggiungendo che spera di poter comunicare presto novità positive ai suoi fan.