Chiara Ferragni, un post da brividi: “Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà”

Chiara Ferragni ha condiviso sui social una lettera dedicata ai figli, Leone e Vittoria, rivelando emozioni profonde dopo il periodo difficile della separazione.

Un messaggio di amore materno e resilienza

Chiara Ferragni, celebre imprenditrice digitale e influencer, ha pubblicato un toccante post su Instagram, rivolto ai suoi figli Leone e Vittoria. Reduce da una vacanza in Lapponia, trascorsa in un’atmosfera natalizia, ha espresso gratitudine per la gioia di essere madre. Nel post, accompagnato da una foto del primogenito, ha scritto: “Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre”.

Il ritratto rispetta l’accordo preso con l’ex marito Fedez, che prevede di non mostrare i volti dei bambini. La vacanza, racconta Chiara, è stata un’occasione di rinascita: “Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”.

Il ricordo del dolore e l’invito alla speranza

Nel suo messaggio, Chiara Ferragni ha ripercorso il dolore provato nei mesi successivi alla separazione da Fedez. Rivolgendosi ai suoi follower, ha offerto parole di incoraggiamento: “Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare. Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde”.

Il post ha suscitato una vasta reazione sui social, raccogliendo migliaia di messaggi di supporto. Tra questi, spicca quello della madre di Chiara, Marina Di Guardo, che ha commentato: “La famiglia, il porto più sicuro al mondo, amore mio”.