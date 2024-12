Fedez, nel suo nuovo singolo attacca pesantemente Myrta Merlino, mai era arrivato a questo punto

L’artista milanese ha condiviso un’anteprima del suo brano, contenente dure parole contro la giornalista. Lo scontro tra i due si intensifica.

Fedez e le accuse a Myrta Merlino nel suo nuovo brano

Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, ha pubblicato un estratto del suo ultimo singolo sui social, attirando l’attenzione per il contenuto polemico. Nel testo, il rapper critica apertamente Myrta Merlino, giornalista e conduttrice di Pomeriggio 5, programma di Mediaset.

La giornalista è stata spesso al centro di servizi su argomenti legati alla vita personale dell’artista, come il suo divorzio da Chiara Ferragni e altre vicende di cronaca rosa. Nel suo brano, Fedez non risparmia toni taglienti, dichiarando: “Ogni cao della mia vita diventa un cao di Stato, perciò non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio ca**o depilato.”

Il testo si spinge oltre, criticando il sistema mediatico italiano: “Gente che non sa scrivere che intervista gente che non sa parlare per gente che non sa leggere.” Un attacco diretto che potrebbe suscitare ulteriori reazioni da parte della giornalista o del pubblico.

Le tensioni passate tra il rapper e la conduttrice

Lo scontro tra Fedez e Myrta Merlino non è nuovo. Nei mesi precedenti, i due si erano già trovati al centro di polemiche. A gennaio 2024, Merlino aveva commentato su X (ex Twitter) il coinvolgimento di Ferragni in una presunta truffa legata al caso Balocco, affermando: “Quando si è così famosi si devono fare le cose con cautela.”

La risposta del rapper non tardò, con una serie di storie sui social in cui ironizzava sulle priorità della stampa: “Se il tuo interesse giornalistico è la solidità degli escrementi di Paloma, il mio cane, ti aggiornerò domani.”

Le tensioni riflettono un rapporto complesso tra il cantante e il giornalismo italiano, che il nuovo singolo sembra voler approfondire con toni provocatori. Resta da vedere come si evolverà la vicenda e se ci saranno risposte ufficiali da parte di Myrta Merlino.